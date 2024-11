Bimba di 3 anni vaga sola per la città interviene la polizia e poi la scoperta choc | chi era

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un episodio di grande apprensione si è verificato lunedì mattina a Romano di Lombardia (Bergamo), dove una bambina di treè stata trovata da, infreddolita e spaventata, mentreva per le strade del paese. Grazie all'intervento tempestivo dellalocale e alla segnalazione di una passante, la piccola è stata tratta in salvo e riconsegnata ai genitori, ignari di quanto fosse accaduto.

Secondo le indagini, i genitori della bambina avevano affidato una parente, una donna di 33, il compito di accompagnarla all'asilo. Tuttavia, durante il tragitto, la donna avrebbe smarrito la bambina e, in un atto sconcertante, non avrebbe avvisato le autorità competenti dell'accaduto. Per questa grave negligenza, la donna è stata denunciata per abbandono di minore.