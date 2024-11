Ilrestodelcarlino.it - Battiston racconta la storia di Dovlatov sul palco di Russi

Lo spettacolo di Giuseppe(nella foto) in programma questa sera alle 20.45 al teatro Comunale di, dal titolo ’La valigia. In viaggio con’, ha registrato il tutto esaurito. Lo spettacolo, con la regia di Paolo Rota, apre la stagione di prosa 2024/25.porta sulun’opera tratta dalla raccolta di racconti autobiografici dell’autore russo, con la valigia che rappresenta il contenitore immaginario di unadissacrante e ironica. Il protagonista, Sergei, lasciò l’Unione Sovietica per trasferirsi prima a Vienna poi negli Stati Uniti, e siattraverso l’amore e l’odio nei confronti del Paese che ha lasciato. Lo fa per mezzo di una carrellata di personaggi, quasi fantasmi che emergono da una memoria lontana ma vivida: uomini e donne descritti con i filtri della distorsione e della comicità.