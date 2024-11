Ilfattoquotidiano.it - Aumento del 6% in vista per le multe agli automobilisti. I rincari a partire da gennaio

A meno di un intervento del governo, leche aumenteranno del 6% adal prossimo 1. La sanzione per uso del cellulare alla guida passerebbe da 165 a 175 euro (+10 euro), quella per divieto di sosta da 42 a 45 euro (+3 euro), quella per attraversamento con il semaforo rosso da 167 a 177 euro (+10 euro), il superamento dei limiti di velocità da 10 a 40 km/h passerebbe da 173 a 183 euro (+10 euro), mentre se si superano i limiti da 40 a 60 km/h la sanzione sale da 543 a 576 euro (+33 euro). Mentre la multa arriverebbe a 896 euro in caso di superamento dei limiti di velocità per oltre 60 km/h (+51 euro).Lo segnala Assoutenti che ricorda come l’incremento delle sanzioni sia legato all’adeguamento all’inflazione previsto dal Codice della strada. Tuttavia l’adeguamento era stato sospeso dal governo fino a fine 2024, con la legge di bilancio del 2023, in considerazione dell’emergenza energia e della pandemia Covid.