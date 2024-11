Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 15/11/24: clamorosi risvolti nella “questione” Vincenzo-Ilaria ed è scattata una querela!

Questo pomeriggio si è tenuta la registrazione delle nuove puntate di– il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che vede la presenza in studio anche di Gianni Sperti e Tina Cipollari nelle vesti di opinionisti – che vedremo in onda nelle prossime settimane.Ecco tutte lefornite da Lorenzo Pugnaloni in merito a ciò che è accaduto tra i protagonisti del trono classico e del trono over del programma:La puntata è iniziata con Gemma Galgani e per venti minuti ci sono state scintille con Tina, lei voleva addirittura andarsene dal programma dicendo che non riesce più a tollerare le esternazioni dell’opinionista, che anche le sue sorelle glielo dicono. Tina l’ha attaccata per quello che Gemma ha detto a Verissimo, Tina dice che lei è stata l’amante di diversi personaggi.