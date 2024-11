Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Inganno, Puntate Turche: Guzide Scopre Il Tradimento Di Suo Marito!

Leggi su Uominiedonnenews.it

vive serenamente la sua vita in famiglia, ma tutto cambia quandoche suola tradisce da tempo. Per la donna, crollano tutte le certezze!La nuova soap opera turca, Aldatmak in turco, sta per arrivare su Mediaset. Al centro dell’attenzione c’è la protagonista, giudice dalla grande integrità e con dei grandi valori. Interpretata da Vahide Percin (Hunkar di Terra Amara), nel corso dellefa una scoperta destinata a cambiare tutta la sua vita. Ma ecco che cosa sta per succedere.che suoTarik ha una relazione segreta!(Aldatmak) è la nuova soap opera turca di Mediaset che vede come protagonista, interpretata da Vahide Percin.è una donna serena, che lavora come giudice e che ha sempre fondato la sua vita sull’importanza dei valori della giustizia e della lealtà.