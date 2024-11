Velvetmag.it - Amosa, il boho style conquista la Capitale

In una soleggiata mattinata di novembre il brand femminileha presentato, nella splendida location della Domus San Sebastiano sull’Appia Antica, in anteprima nazionale, la sua collezione Fall/Winter 2025-2026.Un evento privato, dedicato essenzialmente ai rappresentanti e ai distributori internazionali del brand femminile ed aperto ad un selezionato parterre di ospiti e alla stampa. A fare gli onori di casa la fondatrice e designer Francesca Sardone e Liu Zhong, imprenditore e uomo prodotto. Una presentazione che ha portato in passerella tutta la collezione Autunno/Inverno 2025/2026 che è stata lungamente applaudita ed apprezzata da tutti i presenti.Fashion Show photo credits Cosimo SinforiniLa sfilata diporta in scena una donna bohemienne e determinataNella grotta candida della Domus San Sebastiano il fashion show ha presentato una collezione calda, avvolgente, timeless, che ha come mood la versatilità e la portabilità in qualsiasi momento della giornata.