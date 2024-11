Ilrestodelcarlino.it - A Orciano di Terre Roveresche la conferenza spettacolo "Paesaggi sonori"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Pesaro), 15 novembre 2024 – Unasulla didattica Steam, approccio interdisciplinare che mette insieme scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica. E’ in programma per stasera adie fa parte di “”, un’iniziativa che propone due incontri formativi per docenti, aperti anche a chi non fa l’insegnante. L’appuntamento è all’auditorium “Santa Caterina” a partire dalle 17,30. Promotrice è l’associazione Arcadia, in collaborazione con il centro studio Labo e il network Bobina e col patrocinio del Comune di. Si inizierà parlando di “Musica e poesia nella didattica innovativa Steam Education” e su come contribuire alla formazione del pensiero interdisciplinare attraverso la didattica delo sonoro, volta a ridare alle persone il gusto dell’udito, spesso trascurato rispetto agli altri sensi, e a stimolare un atteggiamento nuovo verso la realtà.