Usa all' Onu | a Gaza non c' è genocidio

21.44 Il portavoce del Dipartimento di Stato Usa Vedant Patel, respinge la conclusione di un rapporto della Commisione speciale delle Nazioni Unite secondo cui Israele starebbe portando avanti uncontro i palestinesi a. "Siamo inequivoca bilmente in disaccordo. Pensiamo che quel tipo di formulazione e di accuse siano certamente infondati, in quanto correlati alla situazione umanitaria", afferma Patel che critica inoltre le Ong per alcuni resoconti sulla situazione umanitaria a, "perché non fondati sui fatti".