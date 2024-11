Nerdpool.it - Un nuovo set LEGO dei Simpson potrebbe essere in arrivo

Leggi su Nerdpool.it

ro avere unsetin, se si crede a una recente fuga di notizie. La serie è attualmente in onda con i nuovi episodi della stagione 36, e ciò significa che tanti nuovi contenuti arriveranno presto per i fan. Questo include una nuova ondata di merchandising, con accordi con aziende come Jakks Pacific che hanno portato a nuove figure e altro ancora. Ora sembra che stia per tornare anche la collaborazioneche aveva precedentemente portato a due set importanti e a numerose minifigure per i tanti personaggi di Springfield.Secondo una fuga di notizie recentemente avvistata da Falcon Bricks, iro avere unsetinl’anno prossimo. Il rumor afferma che il prossimo set della lineadeisarà un set del Krusty Burger.