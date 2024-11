Lanazione.it - Travolto e ucciso dal trattore, agricoltore perde la vita a 69 anni

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 14 novembre 2024 – L’Umbria conta una nuova vittima sul lavoro. Si tratta di undi 69che, nella tarda mattinata di ieri, è rimasto schiacciato dalcon il quale stava lavorando in un terreno di sua proprietà, lungo la strada “Mugnano-Fontignano”. Per cause ancora da accertare, infatti, il mezzo agricolo si è ribaltato, sbalzando a terra l’uomo sul quale è poi caduto il mezzo stesso. Per poterlo soccorrere nel campo in cui si è consumato l’incidente stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con un equipaggio partito dal distaccamento di corso Cavour. Quando il ferito è stato affidato alle cure del personale del 118 per lui purtroppo era già troppo tardi. Troppo gravi le ferite riportate nello schiacciamento. I medici hanno potuto solo constatare il decesso del 69enne.