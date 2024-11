Ilfattoquotidiano.it - Sui problemi di Napoli il governo ha responsabilità. Ma pure il sindaco finge di non sapere

La scia di sangue che insanguina la vita di giovanissimi della città disi intreccia con il deserto politico della inadeguatezza ad affrontare quello che sta accadendo. Il ministro dell’Interno Piantedosi che presenta la solita ricetta che ho visto sciorinare da tutti i ministri degli Interni nel periodo in cui ho amministrato la città, compreso Salvini con Piantedosi allora suo capo di gabinetto: più forze dell’ordine e più video sorveglianza, ma puntualmente impegni traditi. Passerelle, interviste, comitato nazionale ordine pubblico convocato in città, il deserto cosmico della politica nazionale.Ogni tanto qualche operazione spot come posti di blocco con decine di uomini, perquisizioni in blocco di edifici con elicotteri che sorvolano, rastrellamenti, un po’ di statistica che si muove, prove muscolari una tantum, ma mai quell’investimento costante e concreto che la città avrebbe meritato per quanto messo in campo negli anni per la sua rinascita culturale, turistica, internazionale, economica e sociale.