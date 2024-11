Secoloditalia.it - Sanità, i conti che svergognano Schlein e Conte: tagli e sperperi li hanno fatti loro, ma accusano Meloni

Al grido di “il governoa, noi chiediamo investimenti” nell’opposizione è gara a chi offre di più sulla. Ellyspiega che si possono tirare fuori 5,5 miliardi in più per il fondo sanitario nazionale dai Sussidi ambientali dannosi (Sad), vale a dire dalla rimodulazione delle accise su benzina e gasolio; Avs che se ne possono trovare 10 con una patrimoniale; Giuseppeche tassando i più ricchi si può arrivare a 15 miliardi, l’equivalente in termini assoluti della sua proposta di portare la spesa sanitaria al 7% del Pil. Tutto molto bello. E molto poco credibile da parte di chi oggi si sveglia puntando l’indice contro i presuntidel governo, ma è l’artefice della situazione in cui si trova lapubblica.Iche smascherano& Co sullaA smascherare le “incoerenze” e le responsabilità della sinistra ci ha pensato il Foglio, in un articolo dal titolo “chiede i soldi per la, ma dimentica idel Pd”.