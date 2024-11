Ilnapolista.it - Sainz: «Finché Alonso sarà in F1, io sarò sempre un po’ nella sua ombra»

Carlosha rilasciato un’intervista a Auto Motor und Sport, sito tedesco dedicato al motorsport. Per il pilota spagnolo sono le ultime gare con la Ferrari, la prossima stagione si unirà alla Williams. Sul suo futuro si è detto tanto, sembrava potesse diventare il compagno di squadra di Verstappen alla Red Bull, invece Carlos ha scelto una strada diversa.Carlos: «Williams? Non è stata una decisione facile. Ho molto rispetto per il marchio Audi»In Messico la sua ultima vittoria ì:«Significa molto per me, perché non volevo lasciare la Ferrari senza vincere di nuovo con questa squadra. Ciò avrebbe lasciato un retrogusto amaro al momento dei saluti».Le altre vittorie hanno tutte un sapore diverso:«La prima vittoria a Silverstone è, ovviamente,la più emozionante. Ma Singapore ha significato molto per me anche a causa dello stato in cui si trovava la Formula 1 con il dominio di Max.