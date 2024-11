Ilgiorno.it - Rapinato e ferito in strada a Saronno: “Due spari all’improvviso poi un’auto nera in fuga”

(Varese) – “Ho vistosgommare e passare con il rosso e quando mi sono girata ho notato l’uomo a terra con la mano insanguinata che urlava per il dolore. Non avrei mai pensato di assistere a qualcosa del genere ain un quartiere residenziale. Se me l’avessero raccontato non ci avrei creduto”. Sono le parole scioccate di una testimone che ha assistito alla rapina avvenuta ieri mattina poco prima delle 9 in via Parini, culminata con il ferimento di un uomo colpito alla mano destra da due proiettili. La vittima, uno straniero in bicicletta di 37 anni, stava trasportando del denaro da consegnare alla posta. Mancavano pochi minuti alle 9 quando è scattato l’agguato. “Abbiamo sentito un fragore, come due frustate: erano sicuramente gli. Sono uscito in– racconta un altro testimone – e ho visto un capannello di persone che aiutava un uomo che sanguinava alla mano destra.