Ilrestodelcarlino.it - "Racconto un futuro distrutto dall’uomo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il nuovo album del musicista e produttore Gianluca Lo Presti (nella foto), in arte Nevica, si intitola ’Distopie’ ed è già disponibile online su tutti gli store digitali: l’EP, composto da cinque tracce, è un lavoro sperimentale che invita l’ascoltatore a immergersi in uno scenario apocalittico e, con suoni avvolgenti e poche parole, vuole suscitare domande radicali sul mondo in cui viviamo. Nevica, come nasce "Distopie"? Da tempo avevo il desiderio di sperimentare l’uso del mio strumento principale, il basso, come strumento che va oltre se stesso: nel disco non c’è ritmica e questo crea un senso estremo di dilatazione e rallentamento. È un disco strumentale ma anche un concept album perché alla fine di ogni brano c’è una piccola composizione poetica. Qual è il messaggio che unisce le tracce del disco? Distopie è un album di protesta sociale.