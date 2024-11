Ilgiorno.it - “Punta alla luna“, il blitz culturale . Benefattrice svuota la vetrina: "Tutti i libri regalati alle scuole"

di Marianna Vazzana "Abbiamo ricevuto una visita inaspettata e bellissima. Una donatrice milanese, che desidera rimanere anonima, ha scelto dire la nostra.". Comincia così Francesca Beccalli, la titolare della libreria ““ specializzata in letteratura per l’infanzia, l’unica libreria del quartiere Corvetto. Parla come se raccontasse una delle favole illustrate che riempiono il suo negozio di corso Lodi 78. Ed effettivamente, stavolta, la favola è capitata a lei e al marito Mattia Simonetti, che la affianca, "perché siamo stati scelti – dice – da una milanese che non è una nostra cliente abituale ma che,ricerca di una libreria indipendente di periferia da premiare, ha scelto proprio la nostra. Così martedì è entrata e ha voluto acquistarein, un centinaio", aderendo a “la“ (che è anche una pagina Instagram) ideata da Daniela Nicolò, cinquantasettenne milanese, redattrice di testi universitari, la quale ha dato il via all’iniziativa che consiste nel comprare in bloccoesposti nelladi una libreria prescelta, ispirata a sua volta da un cliente misterioso che la scorsa estate aveva fatto piazza pulitaHoepli.