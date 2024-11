Ilfattoquotidiano.it - Parma, autista aggredito e picchiato da un gruppo di ragazzini: arrestato un minore

Undi Tep, il servizio di trasporto pubblico parmigiano, è statoda alcunimentre stava chiacchierando con i colleghi alla fermata dell’autobus in attesa dell’inizio del proprio turno. La vicenda è stata raccontata dalla Gazzetta di: l’sarebbe finito nel mirino di una banda di giovani in viale Mariotti, sul Lungoche costeggia il torrente, proprio a ridosso del centro della città.“C’era undiche cercava la rissa – ha spiegato l’– nel momento in cui abbiamo chiesto di allontanarsi, uno di loro si è girato e mi ha dato un pugno in faccia. Ho provato a rispondere ma erano in tanti e non sono riuscito, anzi ho addirittura ricevuto una bottigliata in testa, che si è rotta”. Sul posto c’erano dei carabinieri in borghese “che hanno cercato di sedare la rissa – ha continuati l’– e per fortuna uno è stato anche preso.