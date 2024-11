Metropolitanmagazine.it - OneSkin, il brand longevity skin, riesce ad ottenere finanziamenti per 7 milioni di dollari: ecco tutto quello che sappiamo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, ildicare focalizzato sulla longevità della pelle, ha recentemente ottenuto un finanziamento di serie A di 7diper accelerare la propria crescita e consolidarsi nel mercato della bellezza e del benessere. L’investimento, guidato da Selva Ventures, è stato sostenuto anche da Unilever Ventures, Plus Capital, Able Partners e personalità come la modella Camila Alves McConaughey e l’imprenditore tecnologico Kevin Rose, portando itotali dell’azienda a 20di: la rivoluzione della longevitá della pelle ottiene 7diper crescere ancoraFondata nel 2016 a San Francisco dalla brasiliana Carolina Reis Oliveira,si è distinta per la sua innovativa ricerca scientifica nel campo delle cellule staminali, condotta in collaborazione con le scienziate Alessandra Zonari, Mariana Boroni e Juliana Carvalho.