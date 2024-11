Oasport.it - Nuoto, Benedetta Pilato subito veloce in batteria nei 100 rana. Segnali dal classe 2005 Bacico

Cominciano oggi i Campionati Italiani in vasca corta di Riccione, che fanno da ultima tappa in vista dei Mondiali nella medesima specialità di Budapest. Con le due ragazze terribili del nostroimmediatamente in evidenza.in spolvero: un ottimo 1’03”87 per la diciannovenne, che fa registrare il miglior tempo stagionale a soli tre decimi dal record personale nei 100. Simbolo di voler dare un segnale a tutte in vista dei Mondiali in corta, pensando che Francesca Fangio è seconda a quasi due secondi (1’05”77). Mantiene le promesse anche Sara Curtis, che nei 50 dorso domina in 26”36 dando 34” a Silvia Scalia, autrice del miglior tempo nella prima, mentre supera il taglio Costanza Cocconcelli sesta.Giulia D’Innocenzo invece con il miglior tempo nei 200 stile libero in 1’55”51 avanti a Matilde Biagiotti e Sofia Morini, con Simona Quadarella che si prende un posto in finale con il sesto tempo, mentre è Silvia Di Pietro la migliore nelle eliminatorie dei 50 farfalla in 25”51.