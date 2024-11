Lapresse.it - Mps, trader Biocchi: “Cessione a premio positiva per Stato, formula da ripetere”

L’operazione con cui il Mef ha collocato sul mercato il 15% del capitale detenuto in Mps “ha questa volta un aspetto decisamente positivo perché è unafatta ae non a sconto”. L’osservazione si riferisce al sovrapprezzo del 5% rispetto al prezzo di chiusura del titolo. A spiegarlo è Davide, professional, intervida LaPresse. “Unafatta aper loe quindi per i contribuenti. Diversamente dal passato recente, questa è unache si distingue particolarmente e con la quale lofa cassa in un momento importante. Siamo infatti in una fase particolare, e ogni entrata che lomette in ‘cascina’ sotto forma di plusvalenza significativa aiuta anche il governo nel delicato dibattito in corso sulla legge finanziaria in via di definizione”.