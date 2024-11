Mistermovie.it - Mister Movie | La star di Blue Beetle Xolo Maridueña conferma il suo ruolo nella serie animata

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Dopo l’esplosiva ascesa digrazie allaCobra Kai, i fan Marvel potrebbero desiderare di vederlo interpretare un eroe come Nova nel Marvel Cinematic Universe. Tuttavia,ha ancora unfondamentale da svolgere nell’universo DC.Dal debutto inal futuro nel DCUNel 2023, ha esordito come protagonista del film live-action, interpretando Jaime Reyes, uno dei pochi personaggi che James Gunn e Peter Safran hanno deciso di mantenere nel nuovo DCU, nonostante il radicale rinnovamento dell’universo cinematografico.L’entusiasmo dei fan e la risposta positiva ahanno aperto nuove possibilità per, il quale continuerà a dare vita a Jaime Reyes anche in una prossimatargata DC Studios.