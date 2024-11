Lapresse.it - Milano, posate 5 pietre d’inciampo per i martiri della strage di Fossoli

sono statecinquededicate ad altrettantidi, dove il 12 giugno 1944 le SS trucidarono 67 internati politici. “Alcuneerano già statenegli anni scorsi, ma quest’anno, in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio al poligono di tiro del Cibeno, abbiamo deciso, come Aned nazionale e Fondazione, di posare leper tutti gli altri”, ha spiegato Eleonora Plos, rappresentante dell’Associazione ex deportati dei campi nazisti. Alla cerimonia era presente anche Elena Buscemi, presidente del consiglio comunale di. “Questo progetto ha lo scopo di ricordare vittime significative, e direi che oggi è ancora più importante, soprattutto alla luce delle recenti polemiche emerse riguardo al docufilm su Liliana Segre”, ha dichiarato Buscemi.