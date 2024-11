Terzotemponapoli.com - Lorenzo Sgarbi sta deludendo a Bari

, giovane talento delle giovanili del Napoli, sta risentendo del salto di categoria con il. Ne parla anche il portale Tutto.com. Il giovane attaccante, dato lo scarso rendimento di questa prima parte di stagione, potrebbe essere messo sul mercato a Gennaio.non sta ripetendo la buona annata di AvellinoDopo l’ottima stagione con l’Avellino in Serie C, dove ha segnato sette reti e fornito oltre dieci assist in 34 presenze di campionato, perin estate era arrivata la chiamata delin Serie B. Il classe 2001 infatti fu uno dei primi acquisti del club pugliese dove inizialmente aveva trovato la titolarità scendendo in campo sempre nelle prime sei giornate di campionato prima di finire in panchina e rientrare, per appena una ventina di minuti, contro la Salernitana nell’ultimo turno.