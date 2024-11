Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev 6-3 3-2, ATP Finals 2024 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI QUALIFICA SE.LE POSSIBILI COMBINAZIONI15-30 Risposta aggressiva e rovescio in contropiede vincente del russo.15-15 In corridoio il dritto lungolinea del.15-0 ACE.2-3 Game. Palla corta da dimenticare per Jannik.40-15 Servizio, rovescio e smash a bersaglio per il moscovita.30-15 Passante lungolinea vincente stellare del.30-0 Prima esterna vincente del numero 5 ATP.15-0 Servizio, dritto e smash a segno per il russo.3-1 Game. Con un solido serve and volley l’altoatesino conferma il.40-30 A metà rete la risposta di rovescio di.30-30 Risposta di dritto profondissima del moscovita.30-15 Attacco kamikaze del russo, che si consegna al passante di dritto dell’avversario.15-15non ne approfitta spedendo out il rovescio.