Lindsey Vonn torna in pista a 40 anni: sarà in Colorado a dicembre

a indossare nuovamente gli sci, cinquedopo il suo ritiro. La campionessa statunitense, tre volte medaglia olimpica in discesa libera e Super-G, ha confermato il desiderio di voler riprendere l’attività professionistica in un’intervista al New York Times. «Nel febbraio 2019 mi ritirai e non avevo alcuna intenzione di fare marcia indietro», ha detto la fuoriclasse oggi 40enne. Un addio alle scene anticipato anche dai troppi infortuni gravi, tra cui il dolore al ginocchio destro per le tante cadute e i diversi interventi chirurgici. «re a sciare senza soffrire è stato davvero incredibile». La stessa sciatrice ha condiviso uno dei suoi allenamenti su Instagram: «Si parte per il, spero che l’uniforme del Team Usa mi stia bene». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L I N D S E Y • V O N N (@spera di rientrare in Coppa del Mondo aNegli ultimi mesi, come ha confermato Team Usa in una nota,si è allenata a lungo fra Nuova Zelanda e Austria, dove ha sciato sulladi Sölden.