Dilei.it - Letizia di Spagna sorprende, stile e comfort con i nuovi stivali da cowgirl

Leggi su Dilei.it

Negli ultimi anni,diha saputo evolvere il proprio, alternando capi eleganti e formali con scelte di moda più audaci e contemporanee. Recentemente, la Regina ha catturato l’attenzione con un nuovo look che unisce: i suoidal tocco “” sono diventati subito il centro dell’attenzione e promettono di ispirare moltissime donne.die funzionalità: gliLagoa di Unisadiha scelto un paio didel marchio spagnolo Unisa, modello Lagoa, che rappresentano un perfetto equilibrio traclassico e tendenza. Questiin pelle nera si distinguono per il tacco di 5,5 cm, un’altezza ideale per garantiree stabilità senza rinunciare all’eleganza.Il tocco cowboy, seppur delicato, emerge nella punta leggermente squadrata, che conferisce una nota moderna e versatile.