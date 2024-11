Quotidiano.net - Le case che rimangono più a lungo sul mercato: trilocali, al primo piano e in classe G

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 14 Novembre 2024 – Nell'ambito delimmobiliare esiste anche l'invenduto. Un'analisi particolarmente interessante realizzata da Immobiliare.it evidenzia come a volte l’offerta non incontra le esigenze della domanda, o perché una difficile congiuntura socio-economica rende ilimmobiliare poco performante. Nell'ultima analisi di Immobiliare.it Insights, proptech company del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare, che ha scoperto che, in gran parte delle città esaminate, l’identikit della casa che fatica di più a uscire dalè un trilocale, ubicato ai piani più bassi - pian terreno o- e inenergetica G, la meno performante tra quelle disponibili.