Lanazione.it - L'Aquila. Sabato anticipo campionato a Foligno

Arezzo, 14 novembre 2024 – Il Montevarchi giocheràalle 14.30, e non domenica com'era previsto dal calendario, allo stadio Blasone dicon i biancazzurri della Fulgens 1984, protagonisti sin qui di un torneo di alto profilo. In questi giorni la comunicazione ufficiale dell'con la conferma che il club valdarnese aveva accolto la richiesta della società umbra. Due le motivazioni principali dell'istanza avallata dal sodalizio rossoblù: da un lato una festa - evento previsto nella mattinata domenicale nell'impianto folignate; dall'altro, come accaduto altre volte nel recente passato, la presenza nel centro in provincia di Perugia della vecchia compagine, il1928, relegato dopo le vicissitudini societarie e giudiziarie degli ultimi anni addirittura in Promozione e rimpiazzato proprio dalla Fulgens in categorie più nobili e adesso in D.