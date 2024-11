Anteprima24.it - Lacrime e commozione per l’ultimo saluto ad Arcangelo: l’appello alla ‘verità’ di mons. Battaglia

Tempo di lettura: 2 minuti“Permettetemi di esservi accanto e di aiutarvi a non sentirvi soli per riprendere in mano la vita e costruire una speranza”. Lo ha detto in un passaggio del suo intervento nella liturgia della parola, l’arcivescovo di Napoli. Mimmo, incrociando lo sguardo dei giovani davanti all’altare.“Ci incontriamo dove e quando volete voi, ma dobbiamo esserci come Chiesa a camminare accanto a voi”. A loro ha consegnato tre parole, tutte con la lettera ‘V’: la Verità “Dite sempre la verità, scegliete di stare dparte della verità e non abbiate paura. C’è davvero bisogno della verità, di essere veri e autentici. La verità viene prima degli amici”. Poi la parola Via, “che non significa scappare via, ma cambiare via”, ha spiegato l’arcivescovo facendo riferimento ai tanti giovani che, prima di venire a Napoli, ha visto morire di Aids, per overdose “tutti quando stavano cominciando ad apprezzare il dono della vita”.