La cheesecake super dietetica | senza panna senza burro consigliata dai nutrizionisti ha solo 120 calorie

La mianon contiene né, né, né gelatina, eppure è un capolavoro. La prima volta che l’ho preparata mia nuora, ch’è nutrizionista, è rimasta estasiata, “un dolce perfetto per chi è a dieta” sono state le sue esatte parole.Golosissima, cremosa e compatta allo stesso tempo, non ha nulla da invidiare alla versione classica, ma ha120.5 minuti per prepararla e 2 ore almeno in frigorifero a rassodare! Questi i suoi numeri!Però per realizzarla, scelgo tutti ingredienti light, a partire dallo yogurt greco, per continuare con i biscottizucchero aggiunto e per concludere con la marmellata. Non uso lo zucchero, ma il dolcificante.così sono certa di potermi gustare una vera sciccheria,sensi di colpa.Ora vi spiego come prepararla, con le dosi perfette per soddisfare due persone!La: ingredienti e preparazioneper due persone mi servono:250 gr di yogurt greco,125 gr di frutti di bosco congelati,3 biscottizuccheri aggiunti,1 cucchiaio di marmellatazuccheri aggiuntidolcificante liquido q.