I Guadagni Stellari di Marina La Rosa | Ecco Come Ha Speso Tutto!

Lasi racconta in un’intervista: hatutti i soldi guadagnati in una vita.che cosa è accaduto!La, l’indimenticabile protagonista della prima edizione del Grande Fratello, ha attraversato fasi di vita completamente diverse. Dalla notorietà improvvisa, alle esperienze controverse nel mondo dello spettacolo, fino alla decisione di dedicarsi alla famiglia, la sua storia è un susseguirsi di cambiamenti profondi. Oggi, a 47 anni, si è raccontata senza filtri alla rivista Oggi, mentre si prepara a partecipare al programma “La Talpa – Who is the Mole.”Il suo successo esplose con il Grande Fratello, che la rese celebre in tutta Italia a poco più di vent’anni. In quel periodo, ierano esorbitanti, tanto che per una singola serata in discotecariceveva fino a 50 milioni di lire.