"Hai paura? Puoi vincere?": il video della piccola Francesca che incontra Jannik Sinner alle Atp Finals commuove il mondo del tennis

“Hai?”. Una domanda semplice, ma per niente banale quella posta dalla, mascotte che ha accompagnato sul campoper il match con Taylor FritzAtp2024 a Torino. La bambina ha realizzato il sogno di poterre il suo idolo, oggi al primo posto nel ranking mondiale. La domandae la risposta dell’altoatesino sono state riprese in undiffuso sui canali socialFederazione Italianae Padel, che ben presto è diventato virale ed è stato ripreso da tutte le principali paginetiche in Italia e non solo.ATP– La classifica dei gruppiTV – Il calendario e dove vedere le Atp(Sky e Rai)COSA SAPERE – Atp, regolamento e montepremiNon stiamo piangendo. Tu stai piangendo. ????, sette anni, è una dei 27 bambini che tutti i giorni a Torino realizzano un sogno: scendere in campo insieme ai campioni delle #NittoATP