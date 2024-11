Ilrestodelcarlino.it - Ghostface Killah, rapper dalle rime affilate

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le killa bees sono tornate e arrivano sotto le Due Torri. Per chi non è abituato a fare incetta di hip-hop, soprattutto quello nato negli anni Novanta, il nome del collettivo Wu-Tang Clan forse non dirà granché. Per i fan del genere, invece,equivale a un mostro sacro che pochissimi, in Italia, possono vantarsi di aver visto dal vivo. L’artista newyorkese classe 1970, all’anagrafe Dennis Coles, è una delle penne americane più graffianti e taglienti della storia del rap, conosciuto soprattutto per gli incastri lirici e per le ‘barre’ incredibili che, nei suoi successi, non mancano mai: sarà a Bologna sabato, al Dumbo (ore 21), con l’unica data nel nostro Paese del suo Set the Tone (Guns & Roses) Tour. Il disco, uscito lo scorso maggio, è l’ultimo album in studio deled è stato rilasciato dalla Mass Appeal Records, etichetta indipendente fondata da un altro mostro sacro come Nas nel 2014.