Movieplayer.it - Daredevil: Born Again sarà lo show più violento della Marvel

Leggi su Movieplayer.it

In una nuova intervista, il responsabile di TV, Streaming e Animazione deiStudios, Brad Winderbaum, ha condiviso alcuni aggiornamenti sue altri progetti Disney+ in arrivo. Precedenti rapporti hanno indicato chenon avrebbe lesinato sulla rappresentazioneviolenza viscerale sullo schermo, ma molti fan non sono convinti, soprattutto dopo il relativamente docile Echo, che ha ottenuto il primo rating TV-MA deiStudios. Sein grado di avvicinarsi alla pura brutalitàserie originale di Netflix resta da vedere, ma il responsabile di TV, Streaming e Animazione deiStudios, Brad Winderbaum, ha suggerito ancora una volta che lonon si tratterrà con le scene di violenza. "Tutto questo ha un costo", ha detto al podcast Phase Hero quando .