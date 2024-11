Sport.quotidiano.net - Crollo Fortitudo mai in partita con Cantù

Leggi su Sport.quotidiano.net

CANTU’ 89BOLOGNA 60 ACQUA S.BERNARDO CANTU’: De Nicolao 6, Moraschini 9, Piccoli 3, Basile 26, Possamai 3; Burns 11, Baldi Rossi 10, Valentini 3, Riismaa 14, Beltrami 2, Viganò 2. All. Brienza.: Fantinelli 12. Bolpin 2, Mian 5, Gabriel 10, Freeman 22; Panni, Giordano, Battistini 5, Menalo 4, Ferrucci ne. All. Cagnardi. Arbitri: Radaelli, Marzulli, D’Amato. Note: parziali 22-16, 53-29, 71-49. Tiri da due:20/37;22/46. Tiri da tre: 13/30; 3/16. Tiri liberi: 10/15; 7/8. Rimbalzi: 43; 29. DESIO (Monza Brianza) Lanon dura nemmeno un quarto e naufraga pesantemente a Desio di fronte a. Non bastano le assenze e nemmeno il periodo particolarmente negativo, terza sconfitta consecutiva, per spiegare la brutta debacle. A Desio si è vista una squadra in confusione dove nessuno ha avuto la forza e il coraggio di prendersi in mano oneri e onore.