Tpi.it - Consiglio Ue, via libera alle raccomandazioni contenenti i divieti su fumo e svapo all’aperto

Passa la linea proibizionista. Nei giorni scorsi, ildell’Unione Europea a guida ungherese ha dato il viadiscussei nuovisu. Un euro-diktat che fa storcere il naso a molti, e che vede già sul piede di guerra esercenti e rappresentanze datoriali in tutto il Continente. Il timore è infatti che quelle indicazioni possano avere conseguenze socioeconomiche negative per gli Stati membri con una forte vocazione turistica, come l’Italia.Il tenore di queste nuove proposte è chiaro. Da un lato il divieto di, oltre che al chiuso, viene esteso a diversi luoghi: parchi giochi, parchi divertimenti, piscine, edifici pubblici, fermate degli autobus, stazioni e finanche spazi esternio semi-aperti di ristoranti, bar, caffetterie e locali simili.