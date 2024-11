Lanazione.it - Certaldo, avanti tutta. Ma servono i rigori...

4 VALENTINO MAZZOLA 2: Gasparri, Ciappi, Usai, Borboryo, Lastrucci, Napoli (61’ Zefi), Cito, Bettoni (73’ Casella), Pieracci (65’ Innocenti), Cenni (86’ Labbaraa), Mearini. All.: Corsi. VALENTINO MAZZOLA: Fontanelli, Forconi, Vecchiarelli, Gucci, Campatelli, Bonechi, Gjana (83’ Iasparrone), Zanaj, Geraci (70’ Borri), Bouhamed, Boumarouan (71’ Landozzi). All.: Ghizzani. Arbitro: Carnevali di Prato.– Prosegue la corsa in Coppa Italia Eccellenza del, che nei quarti di finale se la vedrà ora il prossimo 11 dicembre in trasferta contro la Castiglionese. Ci sono voluti i, però, per avere la meglio sul Valentino Mazzola dei tanti ex. Sono proprio gli ospiti a sfiorare subito il vantaggio all’11’ con Gucci, che colpisce il palo. La reazione dei viola valdelsani sta in una punizione alta di poco di Ciappi al 13’ e soprattutto in una incursione di Cenni stoppata un momento prima di concludere dal provvidenziale recupero di Forconi.