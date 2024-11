Gaeta.it - Celebrare il Natale e il Capodanno all’Aleph Rome Hotel: un’offerta magica tra cucina e eventi esclusivi

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’Aleph, situato nel cuore della città eterna, propone une unall’insegna della bellezza, della buonae della magia. Questo periodo dell’anno viene celebrato con una serie dispeciali ambientati in una scenografia incantevole, perfetta per vivere momenti indimenticabili. Con il tema “Starlit Christmas“, l’invita gli ospiti a scoprire la sua offerta festiva che unisce tradizione e innovazione, in un contesto di luci scintillanti e decorazioni raffinate.L’atmosfera festiva di RomaQuando il sole tramonta su Roma, la città si trasforma in un luogo incantevole infuso da un fascino tutto particolare. Le strade e i monumenti risplendono di una luce dorata, creando un’atmosferae romantica. Anche l’Alephsi adatta a questa meraviglia invernale, adornandosi di luminarie e decorazioni luminose che richiamano il cielo notturno.