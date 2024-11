Ilgiorno.it - Capodanno sul ghiaccio. A Malnate arriva la pista

Per la prima voltaospiterà unadi pattinaggio sul. Sarà proprio questa novità ad aprire il periodo delle feste in città. Lasarà inaugurata domenica 1 dicembre nel parcheggio delle scuole medie e resterà aperta tutti i giorni fino al 12 gennaio. Prima della chiusura natalizia delle scuole, i bambini delle quarte e quinte elementari e i ragazzi delle medie usufruiranno delladi pattinaggio durante l’orario scolastico, in sostituzione all’ora di motoria (offerta dall’amministrazione comunale). Sempre domenica 1 dicembre, al campetto da basket delle scuole medie, si terrà un mercatino degli hobbisti accompagnato da punti ristoro. Venerdì 6 dicembre all’aula magna delle scuole medie si terrà invece una serata all’insegna della comicità. Domenica 8 dicembre, in piazza Tessitrici, ci sarà la tradizionale accensione dell’albero in collaborazione con la parrocchia.