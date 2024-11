Gamberorosso.it - Battuta d'arresto per i vini di pregio. Crescono mixology e lusso esperienziale

Leggi su Gamberorosso.it

Frena il mercato delnel 2024 e perde circa il 2 per cento, fermandosi a 1.478 miliardi di euro dopo il record dei 1.500 miliardi del 2023. A pesare, le incertezze geopolitiche e la sofferenza del mercato asiatico, in particolare quello cinese. Il report dell'Osservatorio Altagamma (che riunisce 119 brand del, dalla moda all'alimentare, passando per la cosmesi), presentato a Milano lo scorso 13 novembre, ha messo in evidenza sia la perdita di 50 milioni di consumatori in due anni e una diminuzione della fiducia nei confronti del settore ma, allo stesso tempo, un trend in controtendenza dato dale dal benessere, che sono in aumento del 5 per cento. Ilcontinua a crescere, guidato da uno spostamento della spesa dei consumatori verso viaggi, ristorazione ed eventi sociali, privilegiando anche la cura personale e il benessere rispetto ai prodotti.