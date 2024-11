Lapresse.it - Atp Finals 2024, oggi Sinner-Medvedev: programma e dove guardarla

Jannikin campo stasera contro Daniil, numero 4 del seeding, nel match che potrebbe garantirgli l’accesso alle semifinali delle Atpdi Torino. La sfida sarà visibile in chiaro anche sulla Rai. Nel secondo incontro della terza giornata del gruppo Ilie Nastase, non prima delle 20.30, l’altoatesino ha bisogno almeno di un set per blindare il passaggio del turno. Una partita fondamentale anche per il russo che può ancora qualificarsi per le semifinali ma è obbligato a vincere. Una serata dedicata allo sport visto che contemporaneamente scenderà in campo la nazionale di calcio in Belgio per la Nations League alle 20.45.Atp: ilIl primo match divedrà di fronte Taylor Fritz e Alex de Minaur. Una vittoria dell’australiano riaprirebbe tutto il discorso qualificazione e manderebbegià in semifinale.