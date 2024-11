Oasport.it - ATP Finals 2024, l’ipotesi che possa contare il ranking per la qualificazione in semifinale

Situazione singolare alle Nitto ATP. Dopo quattro giorni di partite non abbiamo ancora nessun qualificato alle semifinali di sabato: tutti sono, chi più e chi meno, ancora in gioco per un posto tra i migliori quattro dell’ultimo torneo stagionale sul cemento di Torino. Le classifiche appaiono al momento abbastanza delineate, ma la situazione è aperta a qualsiasi scenario.Anche perché non è escluso che due o più giocatorino arrivare con lo stesso numero di vittorie e sconfitte nel girone. Ad esempio nel gruppo Nastase si creerebbe uno scenario con tre tennisti con una sola vittoria nel caso di successo di Jannik Sinner su Daniil Medvedev ed in precedenza Alex de Minaur superasse Taylor Fritz. Oppure, al contrario, in caso di successo del russo e dell’americano, ci sarebbero tre giocatori con due vittorie.