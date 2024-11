Gaeta.it - Abruzzo: Al Via Il Piano Neve 2023/2024 Per Garantire Sicurezza E Mobilità

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La Regioneha avviato undi protezione civile potenziato per affrontare l’inverno imminente. Marco Marsilio, presidente della regione, ha guidato un tavolo di lavoro per coordinare le attività di risposta alle emergenze climatiche in vista della stagione invernale. Questoinclude un’attenzione particolare alla, prevedendo un significativo impegno di risorse e personale qualificato.il tavolo di coordinamento per la protezione civileOggi, presso la sede della Regione, si è svolto un incontro cruciale volto ail massimo livello di coordinamento per affrontare le emergenze legate al maltempo. Marco Marsilio ha presieduto la riunione, alla quale hanno partecipato vari attori dell’area di protezione civile, tra cui il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, Mauro Casinghini, e rappresentanti delle province e prefetture di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.