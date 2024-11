Formiche.net - Un fedelissimo per la Cia. Chi è Ratcliffe, la scelta di Trump

Il presidente eletto statunitense Donaldha annunciato che il suo candidato per guidare la Central Intelligence Agency sarà John, classe 1965, ex rappresentante del Texas alla Camera, già direttore dell’Intelligence nazionale sul finire della prima amministrazione. “Un guerriero per la verità e l’onestà con il pubblico americano”, ha scritto.È un, come molti degli altri esponenti della prossima amministrazione già annunciati. Ex avvocato, da membro del Congresso, ha sostenuto, sostenendo le indagini su Hunter Biden, figlio del presidente uscente Joe Biden quando quest’ultimo era lo sfidante diper la Casa Bianca, e criticando ripetutamente le indagini sui legami tra la campagna didel 2016 e la Russia (guidate dal consigliere speciale Robert Mueller).