Tragedia a Lucca. Muore travolto da un carrello

Morire nel piazzale della fabbrica a 69 anni, schiacciato sotto unelevatore. E’ quanto accaduto ieri mattina a Luca Cavati, operaio 69enne originario di Pescia e residente a Spianate, dipendente della Cartiera Cardella a San Pietro a Vico con un contratto come “categoria protetta“. Dopo anni nel settore florovivaistico era costretto a lavorare perché la pensione era misera. Pochi attimi fatali intorno alle 9 di mattina. Il grossoelevatore in manovra, carico di carta da macero, l’ha investito e schiacciato in retromarcia senza purtroppo lasciargli scampo. L’operaio è morto sul colpo. Quando i colleghi sgomenti hanno dato l’allarme al 118 non c’era già più nulla da fare. Alla guida del pesante mezzo un senegalese di 58 anni, dipendente di una cooperativa di movimentazione merci: sotto choc, ha detto di non averlo neppure visto.