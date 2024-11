Gaeta.it - Tragedia a Cerveteri: indagato il camionista per omicidio stradale dopo incidente mortale

Facebook WhatsAppTwitter Un tragicoha scosso la comunità diil 4 novembre 2024, quando Mario Pasquale Scannelli, un artigiano edile in pensione di 68 anni, ha perso la vitaessere stato coinvolto in un tamponamento. La procura di Civitavecchia ha avviato un’inchiesta, registrando ilresponsabile comeper. Tutti i dettagli sul caso sono ancora da chiarire, mentre la magistratura sta cercando di stabilire le cause di questo triste evento.La dinamica dell’L’è avvenuto in via Doganale, all’altezza del numero 131, quando Scannelli, il cui furgone Fiat Iveco si era fermato lungo la carreggiata a causa di un guasto, è stato investito da un camion Iveco Magirus. Il veicolo pesante, guidato da un uomo di 63 anni, ha tamponato con violenza il furgone, le cui condizioni non hanno permesso alla vittima di sopravvivere.