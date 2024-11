Ilfattoquotidiano.it - Sinner detta la sua legge anche alle Atp Finals: la vittoria contro Fritz è la lezione di un numero uno del mondo

Sulla Treccani la parola “spietato” è spiegata così: “che non prova pietà, privo di sentimenti di pietà, o che si comporta senza mostrare pietà”. Possiamo definirlo precisamente in questo modo il successo per 6-4 6-4 di JannikTaylornella seconda partitaAtpdi Torino. Sì, perché bisogna essere senza pietà (sportivamente parlando) per vincere un match come quello che ha portato a casa l’azzurro. Una prestazione da vero1 del. L’ennesima della stagione. La semifinale pernon è ancora matematica, ma è davvero a un passo. Basta vincere un solo set per non dover più fare calcoli. L’azzurro sarebbe fuori dai giochi solo con una combinazione: sconfitta in 2 set con Daniil Medvedev,in 2 set disu Alex de Minaur e peggior percentuale nel conteggio game.