Movieplayer.it - Ronan Farrow indaga sui telefoni utilizzati per spiare le persone nel trailer di Surveilled

Il giornalista e autore protagonista del nuovo documentario prodotto da HBO. I cellulari ci spiano e noi non lo sappiamo. Uno scenario non certo nuovo nel dibattito pubblico ma sempre inquietante e reso realtà da un software sviluppato da un'azienda israeliana di cyber-intelligence, al centro dell'indagine condotta dal giornalista, nel nuovo documentario HBO. Il film, diretto e prodotto da Matthew O'Neill e Perri Peltz, debutterà lunedì 20 novembre su HBO e poi sarà disponibile in streaming negli USA. In attesa della sua uscita è stato diffuso unche mostra alcune sequenze delle indagini messe in atto dadurante la lavorazione. Sorvegliatiè diventato lui stesso .