Abruzzo24ore.tv - Riapertura del Concordato Preventivo: Opportunità Fiscale con Potenziale Gettito Milionario

Roma - Nuovo decreto del governo offre la possibilità di aderire alfino al 12 dicembre 2024, con potenziali benefici economici per l’Erario. Il governo ha varato un decreto legge che riapre i termini per l'adesione albiennale, offrendo una nuovaai contribuenti che non avevano partecipato entro la scadenza originaria del 31 ottobre 2024. Il provvedimento consente l'adesione alfino al 12 dicembre 2024, mediante la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa, destinata ai titolari di attività d'impresa, arti o professioni che avevano rispettato la scadenza iniziale di ottobre ma non avevano aderito pur avendo i requisiti. Per partecipare, la dichiarazione integrativa non deve indicare un imponibile inferiore, un debito d'imposta ridotto o un credito maggiore rispetto a quanto dichiarato entro il 31 ottobre 2024.