Ranieri è il nuovo allenatore della Roma. Fumata bianca a Londra

Una svolta inaspettata: Friedkin ha deciso di cambiare rotta e affidare la guidasquadra a Claudio, già passato alla guida dei giallorossi in due precedenti esperienze.subentrerà a Ivan Juric, il tecnico croato ingaggiato dopo l'addio di De Rossi ed esonerato dopo neanche due mesi di esperienza sulla panchinanista.è già stato l'in due periodi distinti (2009-2011 e nel 2019 come traghettatore del post Di Francesco), ed è considerato una figura simbolica per i tifosi. Noto per la sua esperienza e per il carattere pacato ma deciso,rappresenta una scelta che punta a riportare stabilità e serenità in un ambiente che negli ultimi mesi ha vissuto momenti di tensione. A 73 anni, il tecnicono arriva con un bagaglio di esperienze maturate in decenni di carriera, culminata nel 2016 con la storica vittoriaPremier League alla guida del Leicester.